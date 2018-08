Verfolger patzen, Jeunesse profitiert

Gegen Tabellenführer Jeunesse zieht Mondorf am dritten Spieltag der BGL Ligue den Kürzeren. Niederkorn und Differdingen kassieren empfindliche Niederlagen.

Jan MORAWSKI Gegen Tabellenführer Jeunesse zieht Mondorf am dritten Spieltag der BGL Ligue den Kürzeren. Niederkorn und Differdingen kassieren empfindliche Niederlagen.

Jeunesse Esch hat die Tabellenführung in der BGL Ligue vorerst behauptet. Das Team von Trainer Marc Thomé setzte sich am Sonntag souverän mit 2:0 in Mondorf durch. Die Tore für das aktuell wohl beständigste Team in Luxemburgs erster Fußballliga erzielten Delgado (33.') und Pedro (88.').

Ahmed Benhemine (Mondorf) schirmt den Ball gegen Omar Er Rafik (Jeunesse) ab. Foto: Michel Dell'Aiera

Ebenfalls siegreich war die Mannschaft aus Ettelbrück, die das Duell der Aufsteiger mit 2:1 in Rümelingen gewann. Nachdem Maison in der 62.' die Führung der Gastgeber durch Kadrija (34.') ausgeglichen hatte, traf Holtz in der 83.' zum Sieg für Etzella.

Keinen Sieger gab es derweil im Duell zwischen RM Hamm Benfica und Titus Petingen. Der Petinger Ausgleich durch Bojic in der 82.' verhinderte den Heimerfolg. Zuvor hatten Cabral, Mokrani (beide RM Hamm Benfica) und Abreu (Titus Petingen) getroffen.

Biedermann trifft doppelt

In den beiden späten Spielen des Sonntag haben Rosport und Strassen jeweils die Favoriten überrascht. Die Victoria setzte sich durch zwei Tore von Biedermann (85.', 90. + 3.') gegen Vizemeister Niederkorn durch. Martins hatte die Gäste in der 58.' in Führung geschossen. Derweil ist Differdingen seine weiße Weste los. Simon (14.'), Bernadelli (21.') und Runser (50.') schossen die Una zum Auswärtssieg, Ribeiro verkürzte nur noch (73.').

Bereits am Freitag hatte sich Pokalsieger Racing deutlich mit 4:0 bei Tabellenschlusslicht Hostert durchgesetzt.

Jeunesse-Torschütze Ricardo Delgado findet sich inmitten der Jubeltraube wieder. Foto: Michel Dell’Aiera

Resultate

Hostert - Racing 0:4

Etzella - Rümelingen 2:1

RM Hamm Benfica - Titus Petingen 2:2

Mondorf - Jeunesse 0:2

Rosport - Niederkorn 2:1

Differdingen - Strassen 1:3

Fola - F91 verlegt