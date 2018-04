In der BGL Ligue zeichnet sich im Kampf um den wohl letzten europäischen Platz ein Favorit ab. Derweil geht es im Tabellenkeller äußerst spannend zu.

Verfolger patzen, Fola jubelt

Jan MORAWSKI In der BGL Ligue zeichnet sich im Kampf um den wohl letzten europäischen Platz ein Favorit ab. Derweil geht es im Tabellenkeller äußerst spannend zu.

Fola Esch ist der großer Gewinner des 22. Spieltags der BGL Ligue. Die Mannschaft von Trainer Thomas Klasen siegte am Sonntag mit 1:0 in Mondorf, während die Verfolger Jeunesse (1:2 gegen Racing) und Differdingen (0:2 gegen Titus Petingen) patzten. Als Tabellendritter hat Fola nun ein Polster von drei Punkten auf den Stadtrivalen.

Im Tabellenkeller waren alle Augen auf das Duell zwischen Rodange und Rosport gerichtet. Das Aufeinandertreffen des Drittletzten und Vorletzten endete mit 1:1. Richtig zufrieden war damit wohl keines der Teams.

Strassen verpasste bei der 2:3-Niederlage in Düdelingen eine Überraschung, während Niederkorn bei RM Hamm Benfica erst in der Nachspielzeit zum 2:1-Sieg traf. Der Tabellenletzte US Esch ist nach der 1:2-Niederlage gegen Hostert auch rechnerisch abgestiegen.

Programm

Rodange – Rosport 1:1



Mondorf – Fola 0:1



F91 – Strassen 3:2



Jeunesse – Racing 1:2



RM Hamm Benfica – Niederkorn 1:2



Differdingen – Titus Petingen 0:2



US Esch – Hostert 1:2