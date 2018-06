Verblasster Glanz

Das Produkt Fußball-Weltmeisterschaft hat zuletzt einige Kratzer erlitten und der Weltverband FIFA bemüht sich auch nicht wirklich darum, dass keine weiteren hinzukommen.

Von heute bis zum 15. Juli müsste das Fußballfieber in weiten Teilen der Welt grassieren. Normalerweise würden die Fans des Sports mit dem runden Leder – und auch jene, die ihrer Nationalmannschaft aus Patriotismus die Daumen drücken – in den kommenden Wochen so richtig in Ekstase geraten. Doch die Vorfreude auf die Fußball-Weltmeisterschaft, nach den Olympischen Spielen zweitgrößte Sportveranstaltung unseres Planeten, ist getrübt. Die WM hat offensichtlich einen Teil ihres Glanzes verloren.



Die Gründe dafür sind vielfältig ...