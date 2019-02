Mariesa Greene hätte in der Coque für Wiltz auflaufen dürfen. Das entschied das Verbandsgericht der FLBB am Montag. Henri Pleimling und die Verbandsverantwortlichen gehen nun gegen dieses Urteil in Berufung.

Verbandsgericht gibt Wiltz recht

Bob HEMMEN Mariesa Greene hätte in der Coque für Wiltz auflaufen dürfen. Das entschied das Verbandsgericht der FLBB am Montag. Henri Pleimling und die Verbandsverantwortlichen gehen nun gegen dieses Urteil in Berufung.

Im Streit um die Spielberechtigung für Mariesa Greene hat Wiltz vom Verbandsgericht der FLBB recht bekommen. Dies teilte Vereinspräsident Pit Hetting am Montagabend mit.

Die US-Amerikanerin spielte vergangene Saison für Amicale Steinsel und wurde nun zu Jahresbeginn von Wiltz verpflichtet. Weil die Statuten des nationalen Basketballverbandes einen Wechsel außerhalb der Transferzeit sowie auch in der nächsten verbieten, bekam Greene keine Freigabe.

Im Schreiben des Verbandsgerichts heißt es aber nun, dass Wiltz im Recht sei, weil die Aufenthaltsgenehmigung der Basketballerin im vergangenen Jahr bereits Ende Mai abgelaufen war und sie somit nicht einmal bis zum offiziellen Saisonende, dem 30. Juni, in Luxemburg bleiben konnte. Dies obwohl ihre Lizenz bei Amicale verlängert wurde.

Spätes Urteil

Greene hätte also das Pokalhalbfinale gegen Steinsel sowie die vergangenen Meisterschaftsspiele bestreiten können. Doch das Urteil fiel erst am Montag und somit zehn Tage nach der Sitzung, die am 24. Januar stattfand. Wiltz musste eine andere Profispielerin (Victoria McIntyre) verpflichten und Greenes Rückflug bezahlen.

In der Coque kassierte Wiltz eine deutliche 72:101-Niederlage.

Dass Greene nach Luxemburg zurückkehrt, hält Hetting für "unwahrscheinlich". Die FLBB ist gegen das Urteil in Berufung gegangen. "Unserer Meinung nach wurden die Statuten falsch interpretiert", sagt FLBB-Präsident Henri Pleimling, vor dem Termin am Dienstag.

Sollte das Urteil bestätigt werden, könnte dies künftig einen großen Einfluss haben.