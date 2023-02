T71 und Gréngewald mussten tagelang warten, nun hat das Verbandsgericht der FLBB ein Urteil gesprochen.

Basketball

Verbandsgericht der FLBB: Pokal-Halbfinale wird wiederholt

Düdelingen und Gréngewald treffen wohl noch einmal im Pokal-Halbfinale aufeinander. Das Verbandsgericht der FLBB hat entschieden, dass das Skandalspiel wiederholt werden muss.

„T71 kann nicht für die sportlich unfaire Situation verantwortlich gemacht werden, die ausschließlich auf die Verwirrung des Anschreibers und des Kommissars, die späte Überprüfung durch die Schiedsrichter sowie deren späte Korrektur des Spielstands zurückzuführen ist“, heißt es im Urteil. Das Ergebnis der Partie, die Gréngewald mit 78:77 gewonnen hatte, wurde für ungültig erklärt.

T71-Coach Jérôme Altmann und Vereinspräsident Marcel Wagener können zufrieden sein. Foto: Yann Hellers

Was war passiert? Düdelingen war am 29. Januar in der Coque zunächst davon ausgegangen, das Pokal-Endspiel erreicht zu haben. Schließlich hatte sich T71 laut Anzeigetafel und Spielbogen mit 78:77 behauptet. Da dem Team von Trainer Jérôme Altmann jedoch direkt in der Anfangsphase zwei Punkte zu viel gutgeschrieben wurden, korrigierten die Offiziellen das Resultat nachträglich.

Am vergangenen Mittwoch schlug FLBB-Präsident Samy Picard vor, das Halbfinale zu wiederholen. Gréngewald lehnte dieses Angebot jedoch ab, sodass das Verbandsgericht entscheiden musste. Nach dem Urteil hat der Verein aus Hostert jetzt noch die Möglichkeit, in Berufung zu gehen.

Schon jetzt sind jedoch erste Details über das Wiederholungsspiel bekannt. Das Halbfinale soll unter der Woche und in der Coque stattfinden. Der Sieger trifft am 18. März auf Sparta.

