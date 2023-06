In Polen verbessert sich die Mittelstreckenläuferin über 1.500 m um eine knappe Sekunde.

Vera Hoffmann verbessert ihren eigenen Rekord

Joe GEIMER In Polen verbessert sich die Mittelstreckenläuferin über 1.500 m um eine knappe Sekunde.

Ganz ähnlich wie Patrizia van der Weken, läuft auch Vera Hoffmann in dieser Saison immer schneller. Vor drei Wochen hatte die Mittelstreckenläuferin ihren eigenen Landesrekord über 1.500 m pulverisiert. In 4'07''83 war sie in Rehlingen (D) um 3''61 schneller als bei der alten Bestmarke im Jahr 2020.

Nun hat Hoffmann den Rekord erneut verbessert. Die 26-Jährige startete am Sonntag im polnischen Posen beim Czeslaw Cybulski Memorial und lief als Fünfte ins Ziel. Die Zeit blieb bei 4'06''94 stehen. Hofmann war demnach um 89 Hundertstelsekunden schneller als in Rehlingen.

Mit ihrem neuen Rekord liegt Hoffmann in der Weltjahresbestenliste an Position 63. In Europa reicht es für die Luxemburgerin derzeit zu Rang 27.

