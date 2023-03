Bei den Europameisterschaften in Istanbul stellt die Mittelstreckenläuferin einen neuen nationalen Rekord auf.

Leichtathletik-EM

Vera Hoffmann zieht ins EM-Finale ein, auch Patrizia van der Weken überzeugt

André KLEIN Bei den Europameisterschaften in Istanbul stellt die Mittelstreckenläuferin einen neuen nationalen Rekord auf.

Optimaler Start für die Luxemburger Leichtathletinnen bei Europameisterschaft in Istanbul am Freitag.

Vera Hoffmann hat zum Auftakt einen neuen nationalen Rekord über 1.500 m aufgestellt. Die 26-Jährige verbesserte in ihrem Vorlauf ihre eigene Bestzeit vom CMCM-Meeting in der Coque in Kirchberg um 3''79 auf 4'08''73. Trotz Platz fünf in ihrem Vorlauf qualifizierte sich Hoffmann über ihre Zeit für das Finale.

Bob Bertemes steht im EM-Finale Der Kugelstoßer lässt in der Qualifikation in Istanbul nichts anbrennen. Für Freitagabend ist noch Luft nach oben.

Eine ebenso überzeugende Vorstellung zeigte Patrizia van der Weken, die ihren Vorlauf über 60 m in einer Zeit von 7''26 für sich entschied und dabei eine persönliche Saisonbestleistung bot.

Während Hoffmann am Samstag (18 Uhr Luxemburger Zeit) im Finale antritt, steht für van der Weken am Freitag zunächst noch das Halbfinale (ab 17 Uhr Luxemburger Zeit) an.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.