Leichtathletik

Vera Hoffmann pulverisiert Landesrekord

Jan MORAWSKI Die Mittelstreckenläuferin überzeugt in der Coque über eine ungewohnte Distanz. Die alte Bestmarke über 5.000 m verbessert sie deutlich.

Beim ersten Regio-Meeting in der Coque hat Vera Hoffmann einen neuen Indoor-Landesrekord aufgestellt. Die 26-Jährige lief am Samstag die 5.000 m in 16'09''64 und verbesserte die alte Bestmarke von Martine Mellina aus dem Jahr 2018 um mehr als 45 Sekunden.

Zum Freiluft-Rekord von Danièle Kaber (15'42''38 im Jahr 1986) fehlt Hoffmann, die eigentlich auf den Mitteldistanzen zu Hause ist, allerdings noch ein gutes Stück.

