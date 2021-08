Es soll soweit sein: Lionel Messi und Paris SG haben sich geeinigt. Der sechsmalige Weltfußballer hat einen neuen Verein gefunden.

Vater bestätigt

Lionel Messi wechselt zu Paris SG

Es soll soweit sein: Lionel Messi und Paris SG haben sich geeinigt. Der sechsmalige Weltfußballer hat einen neuen Verein gefunden.

(sid) - Der Sensationstransfer ist perfekt: Der sechsmalige Weltfußballer Lionel Messi wechselt ablösefrei zum französischen Spitzenclub Paris SG. Dies bestätigte sein Vater und Manager Jorge laut spanischen Medien am Dienstag.

Der 34-jährige Messi hatte 21 Jahre - davon einige Jahre als Jugendlicher - für Barça gespielt.

Messi verabschiedet sich unter Tränen Trotz großer Vereinsliebe und eines Gehaltsverzichts kann Lionel Messi nicht beim FC Barcelona bleiben. Sein Weg könnte nach Paris führen.

Barcelona hatte am vergangenen Donnerstag Messis Abschied verkündet, und der bisherige Star der Katalanen sagte am Sonntag auf einer Pressekonferenz in Barcelona tränenreich „adios“. Der argentinische Star gewann mit Barça 35 Titel und erzielte in 778 Pflichtspielen 672 Tore seit seinem Debüt im Oktober 2004.

Angeblich war Messi bereit, auf die Hälfte seiner Bezüge bei Barça zu verzichten. Doch der finanziell angeschlagene Renommierclub durfte auch dieses Salär nicht stemmen. Das sogenannte Financial Fairplay der spanischen Liga ließ keinen Spielraum für eine Vertragsverlängerung, Barca hat Schulden in Höhe von fast einer halben Milliarde Euro angehäuft.

Lionel Messi verlässt den FC Barcelona Lionel Messi ist seit dem 1. Juli vertragslos. Nun gaben die Katalanen bekannt, dass beide Parteien getrennte Wege gehen.

In Paris setzt Messi einem Ensemble aus Topstars die Krone auf. Für PSG spielen bereits Messis früherer Barça-Kollege Neymar, der französische Stürmerstar Kylian Mbappé, Angel Di Maria und der italienische Europameister Marco Verratti.

Zudem hat sich PSG im laufenden Transferfenster bereits jeweils ablösefrei die Dienste des italienischen Nationaltorhüters Gianluigi Donnarumma, der spanischen Abwehrikone Sergio Ramos und des Niederländers Georginio Wijnaldum gesichert.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.