Es wird Fußball gespielt am Wochenende - trotz neuer Covid-Bestimmungen. In Wiltz steht ein neuer Trainer an der Seitenlinie.

Sport 5 Min.

Exklusiv für Abonnenten

In der BGL Ligue

David Vandenbroeck: „Ich bin kein Tyrann“

Joe GEIMER Es wird Fußball gespielt am Wochenende - trotz neuer Covid-Bestimmungen. In Wiltz steht ein neuer Trainer an der Seitenlinie.