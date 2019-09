Van Gerwen und Co. in Trier

Im kommenden Jahr wird Darts der Extraklasse in Trier zu sehen sein. Michael van Gerwen und Co. stellen ihr Talent in der Arena Trier unter Beweis.

Joe TURMES Im kommenden Jahr wird Darts der Extraklasse in Trier zu sehen sein. Michael van Gerwen und Co. stellen ihr Talent in der Arena Trier unter Beweis.

Dartsfans aufgepasst: Die European Tour der Professional Darts Cooperation (PDC) macht auch im kommenden Jahr Halt in der Großregion.

Dieses Mal sind die weltbesten Dartsspieler um den Niederländer Michael van Gerwen allerdings nicht in der Saarlandhalle in Saarbrücken im Einsatz, in der die Zuschauerzahlen in diesem Jahr rückläufig waren, sondern in der Arena Trier. Vom 26. bis zum 28. Juni 2020 wird um den Sieg gekämpft.