Sport 1

Van Gerwen gewinnt erstmals Darts-Champions-League

In einem Finalkrimi holt der niederländische Dartsprofi Michael van Gerwen gegen seinen schottischen Widersacher Peter Wright einen Rückstand auf.

(dpa) - Der Weltranglistenerste Michael van Gerwen zeigt sich knapp zwei Monate vor der Darts-WM in London in Bestform. Der 30 Jahre alte Niederländer gewann am späten Sonntagabend in Leicester die Darts-Champions-League und feierte damit seinen nächsten Majortitel nach dem World Grand Prix in Dublin vergangene Woche.

Mighty Mike, wie van Gerwen genannt wird, schlug im Finale seinen langjährigen Rivalen Peter Wright (SCO) knapp mit 11:10, obwohl er bereits mit 7:10 zurückgelegen hatte. Schon im Halbfinale hatte er den Waliser Gerwyn Price mit 11:10 bezwungen.

Van Gerwen beendete das Turnier der acht besten Profis der Welt mit fünf Siegen aus fünf Spielen. Für die WM ab 13. Dezember im Alexandra Palace gilt der Titelverteidiger als deutlicher Favorit. Von Donnerstag an wird in Göttingen (D) die Europameisterschaft ausgespielt.