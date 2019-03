Van der Weken verpasst das Halbfinale

Bei der Hallen-EM der Leichtathleten hat Sprinterin Patrizia van der Weken ihren Vorlauf über 60 m als Sechste abgeschlossen.

Luxemburgs Sprinterin Patrizia hat bei der Hallen-Europameisterschaft der Leichtathleten das Halbfinale über 60 m verpasst.

Die 19-Jährige erreichte am Samstagmittag in Glasgow (SCO) in ihrem Vorlauf Rang sechs. Mit einer Zeit von 7''41 war sie zwölf Hundertstelsekunden langsamer als Gewinnerin Carolle Zahi aus Frankreich.



Bereits am Freitagabend war Vera Hoffmann über 1 500 m ebenfalls als Sechste ihres Vorlaufs ausgeschieden (4'21''07) ...