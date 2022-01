Van der Weken verbessert Rekord

Für Patrizia van der Weken läuft es derzeit sehr gut. Die Sprinterin stellt in der Coque den nächsten Rekord auf.

Joe GEIMER Für Patrizia van der Weken läuft es derzeit sehr gut. Die Sprinterin stellt in der Coque den nächsten Rekord auf.

Patrizia van der Weken (CAPA) hatte vor zwei Wochen in der Coque angedeutet, dass die derzeitige körperliche Verfassung passt. Die Sprinterin lief die eher ungewöhnliche 300-m-Distanz damals in 39''55 und unterbot die geforderte Rekordnorm von 39''95 deutlich.

Am Sonntag legte die 22-Jährige nach: Beim kurzen 60-m-Spurt blieb die Zeit in der Coque für sie im Finale nach 7''32 stehen – neuer Luxemburger Rekord! Van der Weken war im Vorlauf bereits nach 7''33 ins Ziel gerannt.

Sechs Hundertstelsekunden schneller

Den von Tiffany Tshilumba gehaltenen Rekord (7''38), den diese 2015 bei der Indoor-EM in Prag (CZE) aufgestellt hatte, verbesserte van der Weken am Sonntag insgesamt um sechs Hundertstelsekunden.

Im Sommer hatte sie sich bereits die Bestmarke über 200 m im Freien (23''94) von Mirjam Hess geholt und ihren eigenen Rekord über die 100 m bis auf 11''50 verbessert.

Das große Ziel von van der Wekens Indoor-Saison ist die Europameisterschaft in Belgrad (SER), die vom 18. bis 20. März ausgetragen wird. Zuvor wird sie unter anderen beim CMCM-Meeting in der Coque (30. Januar) am Start sein.

