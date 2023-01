Beim Indoor Regio-Meeting-3 laufen die beiden Luxemburgerinnen neue Bestzeiten im 200-Meter-Lauf und 60-Meter-Hürden.

Leichtathletik

Van der Weken und Rausch mit neuen nationalen Rekorden

Am Samstag fand im Gymnase der Coque in Kirchberg das Regio-Meeting-3 statt. Victoria Rausch gelang es bei der Leichtathletik-Veranstaltung ihren eigenen Rekord über 60-Meter-Hürden um vier Hundertstelsekunden auf 8''17 zu verbessern.

Beim zweiten Regio-Meeting in der Coque Ende Dezember schrammte die 26-Jährige in 8''24 noch knapp am Rekord vorbei.



Van der Weken verbessert Rekord Für Patrizia van der Weken läuft es derzeit sehr gut. Die Sprinterin stellt in der Coque den nächsten Rekord auf.

Auch Patrizia van der Weken durfte sich über eine neue persönliche Bestzeit freuen. Sie brauchte für die 200 Meter lediglich 23''96.

