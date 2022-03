Patrizia van der Weken darf jubeln. Luxemburgs beste Sprinterin steht im WM-Halbfinale.

Leichtathletik-WM

Van der Weken läuft mit Landesrekord ins Halbfinale

Joe GEIMER Patrizia van der Weken darf jubeln. Luxemburgs beste Sprinterin steht im WM-Halbfinale.

Ganz starker Auftritt von Patrizia van der Weken am Freitagmorgen in Belgrad. Bei der Hallen-Weltmeisterschaft in Serbiens Hauptstadt setzte Luxemburgs beste Sprinterin ihrer ohnehin bereits hervorragenden Indoor-Saison die Krone auf!

Die 22-Jährige hatte nämlich gleich einen doppelten Grund zur Freude: Van der Weken lief im dritten Vorlauf als Vierte ins Ziel und hatte sich dabei auch nicht von einem Fehlstart einer Konkurrentin aus der Ruhe bringen lassen.

Nach einigen Augenblicken des Wartens leuchtete ihre Zeit auf: 7''21! Die CAPA-Athletin hatte ihren eigenen Landesrekord, den sie in den vergangenen Wochen dank konstant starker Leistungen bis auf 7''26 gedrückt hatte, soeben um beachtliche fünf Hundertstelsekunden verbessert.



Im WM-Halbfinale dabei

Nun begann das Zittern. Denn drei Vorläufe standen noch aus. Und die Qualifikation für das WM-Halbfinale war für die Luxemburgerin in Reichweite. Kurz vor 11 Uhr stand fest: Van der Weken hat es geschafft. Als Zwölfte von 47 Läuferinnen qualifiziert sie sich für die nächste Runde. Dort muss sie am Freitagabend um 18.05 Uhr ran. Sie kann ohne Druck laufen. Die WM ist jetzt bereits ein voller Erfolg und passt genau ins Bild der vergangenen Wochen.

Die drei schnellsten Läuferinnen der Vorläufe waren unterdessen Mikiah Brisco (USA/7''03), Briana Williams (JAM/7''06) und Marybeth Sant-Price (USA/7''07).

