Van der Weken: "Ich kann zu meinem größten Feind werden"

100-Meter-Sprinterin Patrizia van der Weken gibt persönliche Einblicke. Sie erklärt, wie groß ihr Ehrgeiz sein kann.

Patrizia van der Weken hat Talent, arbeitet aber auch hart an sich selbst. Die 20-Jährige spricht in der Interviewserie "Mein Sport und ich" über ihren Ehrgeiz, macht ihre Ziele deutlich und erklärt, warum sie die 100 m so liebt. Auf dieser Sprintdistanz hält die Sportmanagementstudentin mit einer Zeit von 11''52 den Luxemburger Landesrekord.

Patrizia van der Weken, warum ist Leichtathletik der coolste Sport der Welt?

Für mich ist es der coolste Sport der Welt, da es viele verschiedene Disziplinen gibt ...