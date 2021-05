Valterri Bottas sorgt dafür, dass sich Mercedes-Teamkollege Lewis Hamilton in Portugal mit Startplatz zwei begnügen muss.

Valtteri Bottas holt Pole-Position in Portugal

(sid) - Mercedes-Pilot Valtteri Bottas hat die Pole-Position beim Grand Prix von Portugal erobert und damit die beiden Titelrivalen Lewis Hamilton (ENG) und Max Verstappen (NL) in den Schatten gestellt. Der Finne startet am Sonntag (16 Uhr) vom ersten Startplatz, die Ränge zwei und drei gingen an Hamilton im anderen Mercedes und Red-Bull-Pilot Verstappen.

"Die Runde war nicht perfekt, aber ich stehe in der ersten Startreihe und vor Max", sagte Hamilton, "darüber können das Team und ich glücklich sein." Nur sieben Tausendstelsekunden fehlten dem Weltmeister auf Bottas.

Lewis Hamilton kann nicht zufrieden sein. Foto: AFP

Verstappen hatte indes auch Pech. Gleich seine erste schnelle Runde im entscheidenden Abschnitt des Qualifyings hätte für die Pole gereicht, die Zeit wurde allerdings gestrichen, weil der Niederländer in einer Kurve entscheidend die Streckenbegrenzung überfahren hatte.

Spitzenreiter Hamilton und Verstappen trennt in der WM-Wertung nur ein Punkt, im dritten Saisonrennen steht nun erstmals keiner der beiden auf der Pole-Position. Insgesamt holte Bottas zum 17. Mal in seiner Karriere den ersten Startplatz.

