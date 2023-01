Der sonst so lockere Jahrhundert-Sprinter spricht von einer „stressigen Situation“: Betrüger sollen sein Pensionskonto leer geräumt haben.

Betrugsfall in Jamaika

Usain Bolt vermisst 12 Millionen US-Dollar auf seinem Konto

Der sonst so lockere Jahrhundert-Sprinter spricht von einer „stressigen Situation“: Betrüger sollen sein Pensionskonto leer geräumt haben.

(Reuters/AFP/jt) - Der frühere 100-Meter-Superstar Usain Bolt ist offenbar Opfer eines großen Finanzbetrugs geworden. Mehr als 12,7 Millionen US-Dollar seien von seinem Konto bei einer jamaikanischen Investmentfirma verschwunden, erklärte der Jamaikaner am Freitag und sprach von einer „stressigen Situation“.

Der 36-jährige Bolt war Anfang des Monats darüber informiert worden, dass sein Kontostand bei der in Kingston ansässigen Stocks and Securities Limited (SSL) auf unerklärliche Weise auf nur noch 12.000 US-Dollar geschrumpft war. Dies sagte sein Anwalt Linton Gordon gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.

„Versuche, nicht zu viel darüber nachzudenken“

„Es ist hart, aber ich denke, dass die Jahre, in denen ich an Wettkämpfen teilgenommen habe, mir geholfen haben, zu verstehen und mich auf das zu konzentrieren, was zählt“, sagte Bolt am Freitag gegenüber Reportern. Er sprach bei der Eröffnung der Gibson McCook Relays in Kingston, wo er als Botschafter des Leichtathletik-Meetings vorgestellt wurde, das 2023 sein 50-jähriges Bestehen feiert.

„Ich werde die Angelegenheit meinem Anwalt überlassen und mich auf meine Familie konzentrieren und versuchen, nicht zu viel darüber nachzudenken, denn es ist eine stressige Situation“, fügte der elffache Weltmeister und zweifache Weltrekordhalter über 100 und 200 Meter hinzu.

In einer Erklärung vom 12. Januar teilte SSL mit, dass man betrügerische Aktivitäten eines ehemaligen Mitarbeiters entdeckt und die Angelegenheit an die Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet habe. Das Unternehmen fügte hinzu, dass man Schritte unternommen habe, um Vermögenswerte zu sichern und die Protokolle zu verstärken.

Betrugs- und Finanzermittler der jamaikanischen Polizei untersuchen den Fall, der die gesamte Karibikinsel bewegt. Usain Bolt ist eines von etwa 40 Opfern dieses Betrugs, darunter auch ältere Menschen, die nun mittellos sind. Der bekannte Dancehall-Künstler Gage schrieb darüber ein Lied mit dem Titel „SSL“ und dem klagenden Refrain „Weh di money de?“ („Wo ist das Geld?“ in jamaikanischem Dialekt).

Bolts Konto sollte als Rente für den achtmaligen Olympiasieger und seine Eltern dienen, sagte sein Anwalt Gordon. Bolt trat 2017 zurück, nachdem er ein Jahrzehnt lang den weltweiten Sprintlauf dominiert hatte und in eine Liga mit Sportlegenden wie dem brasilianischen Fußballstar Pelé und dem amerikanische Boxchampion Muhammad Ali aufgestiegen war.

