Der WM-Montag

USA und Wales mit erstem Remis der WM

Am Montag waren bei der WM in Katar die ersten Titelkandidaten gefordert. Hier eine Zusammenfassung der drei Spiele.

(SID) - Die USA und Wales haben im vierten Spiel für das erste Unentschieden der Fußball-WM in Katar gesorgt. Im Ahmad Bin Ali Stadion trennten sich die Teams mit einem 1:1 (1:0) und sortierten sich in der Gruppe hinter dem walisischen Nachbarn England ein, der zuvor Iran 6:2 geschlagen hatte.



Timothy Weah (36.) traf zur US-Führung auf Vorlage des Ex-Dortmunders Christian Pulisic und hat nun seinem berühmten Vater etwas voraus: George Weah, früherer Weltfußballer und heutiger Staatspräsident Liberias, hatte mit seinem afrikanischen Heimatland nie bei einer WM-Endrunde spielen dürfen. Per Elfmeter glich der zuvor selbst gefoulte Topstar und US-Legionär Gareth Bale (82.) für Wales aus.

Am Freitag (20 Uhr MEZ) treffen die USA auf England, zuvor stehen sich der frühere EM-Halbfinalist Wales und Iran gegenüber.

Niederlande schlagen Senegal zum Auftakt

Die niederländischen Fußballer haben bei der WM in Katar einen erfolgreichen Auftakt hingelegt. Die Mannschaft von Bondscoach Louis van Gaal setzte sich am Montagabend 2:0 (0:0) gegen Senegal durch.

Cody Gakpo (84.') von der PSV Eindhoven und der Ex-Bremer Davy Klaassen (Ajax Amsterdam/90.'+9') erzielten im Al-Thumama-Stadion in Doha die Tore für die Niederländer, die ihr erstes WM-Spiel seit acht Jahren absolvierten.

England startet mit Kantersieg in WM-Mission

Englands Fußball-Nationalmannschaft hat die erneute Jagd auf einen großen Titel mit einem Kantersieg begonnen. In seinem WM-Auftaktspiel in Katar überzeugte der Vize-Europameister in der Gruppe B mit einem 6:2 (3:0) gegen den Iran.

Nach dem WM-Triumph 1966 im eigenen Land haben die Three Lions kein großes Turnier mehr gewonnen. Nach Platz vier bei der WM 2018 hatte das Team von Nationaltrainer Gareth Southgate bei der EM im vergangenen Jahr erst im Finale gegen Italien verloren.

Vor 40.000 Zuschauern im Khalifa International Stadium in Ar-Rayyan erzielten Jude Bellingham (35.'), Bukayo Saka (43.'/62.'), Raheem Sterling (45.'+1'), Marcus Rashford (71.') und Jack Grealish (89.') die Tore für die Engländer. Mehdi Taremi (65.'/90.'+13', Foulelfmeter nach Videobeweis) traf doppelt für die Iraner.

