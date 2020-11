US-Sportstars haben mit großer Erleichterung auf die Abwahl von US-Präsident Donald Trump reagiert.

US-Sportstars feiern Trumps Abwahl

(sid) - LeBron James genoss den Augenblick in vollen Zügen. „BIG MOOD“, schrieb der NBA-Champion bei Twitter, als die Nachricht zur Abwahl von US-Präsident Donald Trump um die Welt ging. In „bester Laune“ holte der Basketballstar ein Video hervor, in dem er nach dem Titelgewinn mit seinen Los Angeles Lakers voller Genugtuung an einer dicken Zigarre zieht. „King“ James war wieder am Ziel angekommen.

Als Gesicht der Proteste der Sportwelt gegen den Amtsinhaber hat James eine Menge Aufwand betrieben. Er mobilisierte Kräfte, rekrutierte Wahlhelfer und forderte vor allem Schwarze auf, als Teil der Kampagne "More than a vote, mehr als eine Stimme" wählen zu gehen. Der Sieg von Herausforderer Joe Biden bedeutet ihm eine Menge, genau wie Trumps Niederlage.

"LUUUOOOOOOOOZZZZZEEEEERRRRR" (Verlierer) twitterte James und bezog sich damit auf den US-Schauspieler Jim Carrey, der Biden nach der Entscheidung imitiert und das Wort "Loser" in seiner typischen Art zelebriert hatte. Nach vier Jahren Trump konnte sich Wahlhelfer James ein bisschen Häme nicht verkneifen.

Rapinoe: „Lasst uns nicht zurückschauen“

Der Demokrat Biden zieht als 46. Präsident ins Weiße Haus ein, auch wenn Trump das nicht wahrhaben will. Für Megan Rapinoe öffnet sich eine Tür. „Update: Ich kann nicht schnell genug zum verdammten Weißen Haus kommen“, schrieb die Fußball-Weltmeisterin bei Twitter. Auch sie veröffentliche ein altes Video, in dem sie sagt: „Ich gehe nicht ins verdammte Weiße Haus.“

Rapinoe gratulierte und freute sich besonders für Kamala Harris, die an Bidens Seite erste Vizepräsidentin in den USA wird - als Schwarze mit indischen Wurzeln. Es sei „historisch“ und „unglaublich“, so Rapinoe: „Lasst uns nicht zurückschauen. Niemals.“

Auch NBA-Legende Magic Johnson war begeistert. Harris werde eine „Vizepräsidentin für alle“ sein, teilte der fünfmalige Champion in einem Schreiben mit. „Heute habe ich den Hattrick komplettiert: Lakers, Dodgers, Biden/Harris. Es waren fantastische 30 Tage.“ Johnson ist eine Lakers-Klubikone und Mitbesitzer des Baseballmeisters L.A. Dodgers.

Aus der Football-Profiliga NFL, die Trump wegen der offenen Proteste der Spieler gegen Rassismus und Polizeigewalt regelmäßig besonders harsch kritisierte, kamen ebenfalls Stimmen der Erleichterung. "Historisch. Vielen Dank, Mr. President", schrieb Russell Wilson, Star-Quarterback der Seattle Seahawks, in den Sozialen Medien nach Bidens Ansprache am Samstag und dessen Aufruf zur Einheit. "Dass JB mit den Trump-Anhängern Frieden schließen will, ist groß", so Dez Bryant von den Baltimore Ravens.

Eishockeyspieler Blake Wheeler, Kapitän der Winnipeg Jets aus der Profiliga NHL, hat „zum ersten Mal seit einiger Zeit Hoffnung“. Er hoffe, dass Biden auch für die Amerikaner sprechen könne, die ihn nicht gewählt hätten und der Streit um Unterschiede aufhöre. NBA-Profi Kevin Love twitterte Richtung Biden: „Bitte helfen Sie uns bei der Heilung.“

Von den prominenten Trump-Unterstützern aus dem Sport war zunächst nichts zu vernehmen. Der 18-malige Major-Sieger Jack Niklaus machte sich für das Format „Doubles Golf“ stark, kein Wort zur Politik. Vielleicht tut sich der 80-Jährige wie viele Republikaner noch schwer damit, die Niederlage zu akzeptieren.

