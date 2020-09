US Open: Thiem erstmals im Halbfinale

Tennisprofi Dominic Thiem träumt bei den US Open vom ersten Grand-Slam-Titel. In der Frauenkonkurrenz kommt es im Halbfinale zu zwei interessanten Duellen.

(dpa) - Der österreichische Tennisprofi Dominic Thiem (Weltranglistenposition: 3) ist nach einem weiteren beeindruckenden Dreisatz-Sieg in das Halbfinale der US Open eingezogen. Der Australian-Open-Finalist gewann am Mittwoch (Ortszeit) gegen den Australier Alex de Minaur (28) in 2.4' mit 6:1, 6:2, 6:4.

Im Kampf um den Einzug in das Endspiel bekommt es der 27-Jährige nun mit Daniil Medvedev (5) zu tun, der das russische Duell mit Andrey Rublev mit 7:6 (8:6), 6:3, 7:6 (7:5) für sich entschied. Der Vorjahresfinalist Medvedev ist bei dem Grand-Slam-Turnier in New York in diesem Jahr noch ohne Satzverlust.

Djokovic disqualifiziert Tennis-Weltklassespieler Novak Djokovic ist nach einer unüberlegten Aktion bei den US Open disqualifiziert worden.

Medvedev ist an Position drei gesetzt, Thiem nach der Disqualifikation des serbischen Topfavoriten Novak Djokovic als Nummer zwei der am höchsten gesetzte verbliebene Spieler.



Das andere Halbfinale am Freitag bestreiten Alexander Zverev (D/7) und Pablo Carreno-Busta (E/11). Titelverteidiger Rafael Nadal (2) und Roger Federer (4) hatten auf eine Teilnahme an den US Open verzichtet.

Azarenka fordert Williams

Im Halbfinale der Frauen kommt es zum Duell der früheren Weltranglisten-Ersten und mehrfachen Grand-Slam-Siegerinnen Serena Williams (USA/8)und Victoria Azarenka (27). Erstmals in der Geschichte des Profi-Tennis stehen sich damit zwei Mütter im Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers gegenüber.

Victoria Azarenka setzt sich gegen Elise Mertens durch. Foto: AFP

Williams gewann am Mittwoch (Ortszeit) gegen die Bulgarin Tsvetana Pironkova mit 4:6, 6:3, 6:2. Pironkova bestritt in New York ihr erstes Turnier seit drei Jahren und der Geburt ihres Sohnes Alexander.

Die 23-malige Grand-Slam-Siegerin Serena Williams ist mit Tochter Olympia (3) auf der Tennis-Tour unterwegs. Die Weißrussin Azarenka entschied ihr Viertelfinale gegen die Belgierin Elise Mertens mit 6:1, 6:0 für sich.

Das andere Frauen-Halbfinale bestreiten die Japanerin Naomi Osaka (9), die 2018 in New York triumphierte, und die US-Amerikanerin Jennifer Brady (41).

