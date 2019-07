Mandy Minella kann sich freuen: Die Luxemburgerin muss bei den US Open, die Ende August beginnen, nicht in der Qualifikation antreten.

US Open: Tennisspielerin Minella steht im Hauptfeld

Bob HEMMEN

Mandy Minella steht bei den US Open im Hauptfeld. Die Nummer 102 der Weltrangliste muss sich somit nicht durch die Qualifikation kämpfen. Die US Open in New York beginnen am 26. August und enden am 8. September.

Minella sagt mit Oberschenkelproblemen ab Mandy Minella wird in dieser Woche nicht beim WTA-Sandplatzturnier in Lausanne aufschlagen. Die 33-Jährige hat mit Oberschenkelproblemen zu kämpfen.

Beim Grand-Slam-Turnier schaffte es Minella sowohl 2010 als auch 2012 in die Runde der letzten 32. In Wimbledon musste sich die Luxemburgerin zuletzt in der ersten Runde geschlagen geben. Derzeit leidet sie unter Oberschenkelproblemen.