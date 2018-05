Die BGL BNP Paribas Luxembourg haben am Dienstag die erste Verpflichtung für das Turnier 2018 bekannt gegeben: Sloane Stephens, US-Open-Siegerin 2017, schlägt in diesem Jahr in Kockelscheuer auf.

US-Open-Siegerin in Kockelscheuer

David THINNES Die BGL BNP Paribas Luxembourg haben am Dienstag die erste Verpflichtung für das Turnier 2018 bekannt gegeben: Sloane Stephens, US-Open-Siegerin 2017, schlägt in diesem Jahr in Kockelscheuer auf.

Der 9. September 2017 war der bislang größte Tag im Leben der Sloane Stephens: Die US-Amerikanerin gewann die US Open in New York mit einem Finalsieg gegen ihre Landsfrau Madison Keys. Stephens wird 2018 an den BGL BNP Paribas Luxembourg Open (13. bis 20. Oktober) teilnehmen, wie die Veranstalter auf einer Pressekonferenz am Dienstag mitteilten.

Bei ihren zwei bisherigen Auftritten in Kockelscheuer erreichte die aktuelle Nummer neun der Frauen-Weltrangliste 2013 das Viertelfinale und schied 2015 in der ersten Runde aus.

Die Veranstalter teilten ebenfalls mit, dass der "IWTP-Award" ab sofort "Jana-Novotna-Award" heißen wird, dies zu Ehren der tschechischen Spielerin, die im November 2017 einem Krebsleiden erlag. „Ohne Jana würde es unser Turnier nicht geben“, erklärte eine emotionale Turnierdirektorin Danielle Maas.