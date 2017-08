(jot) - Gilles Muller (Weltranglistenposition: 23) bestritt am Montagabend seine Auftaktbegegnung beim vierten und letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres, den US Open.



Zum Auftakt wartete mit Bernard Tomic (146) ein unbequemer Gegner. Der Australier war im vergangenen Jahr noch die Nummer 17 der Welt, ehe es ihm an Konstanz und Motivation fehlte.



Im ersten Durchgang tat sich "Mulles" schwer. Seinem Gegner boten sich insgesamt fünf Breakchancen, die fünfte nutzte er dann zum 5:3. Bei eigenem Service ließ er anschließend nichts mehr anbrennen. Nach 30 Minuten hatte Tomic den ersten Satz mit 6:3 in der Tasche.

Dem an 19 gesetzten Muller waren sechs Doppelfehler unterlaufen und sein erster Aufschlag kam nur in 37 Prozent der Fälle.



Doppelfehler Tomic



Im zweiten Durchgang fand "Mulles" dann allerdings seinen Rhythmus. Nachdem er eine Breakchance zum 2:0 nicht nutzen konnte, zog er kurz darauf nach einem Doppelfehler von Tomic auf 3:1 davon. Es sollte die Vorentscheidung im zweiten Durchgang sein. Nach einer Gesamtspielzeit von einer Stunde und sechs Minuten ging der zweite Satz mit 6:3 an den Linkshänder aus Luxemburg.



Im dritten Durchgang gelang "Mulles" ein schnelles Break zum 1:0. Tomic gelang jedoch prompt das Rebreak zum 1:1. Bis zum Stand von 4:4 konnte sich keiner der beiden Kontrahenten mehr einen Vorteil erspielen. Dann schlug allerdings Muller zu und nahm seinem 24-jährigen Gegner den Service zum 5:4 ab. Nach einer Stunde und 51 Minuten führte der Lisiecki-Schützling nach einem 6:4 mit 2:1 in den Sätzen.



Muskelkrämpfe beim Gegner



Im vierten Durchgang hatte Tomic immer stärker mit Muskelkrämpfen zu kämpfen. Er bewegte sich nicht mehr gut. Nachdem Muller wie im dritten Durchgang das Break zum 5:4 gelungen war, war die Begegnung entschieden. Nach zwei Stunden und 33 Minuten war der Zweitrundeneinzug des Spielers aus Reckingen perfekt, der unter den Augen seiner Frau Alessia und seinen Söhnen Nils und Lenny im Einsatz war. 3:6, 6:3, 6:4, 6:4 lautete das Endergebnis.

"Ich habe mich schwer getan. Der Gegner hat in meinen Augen gut gespielt und mir hat es an Rhythmus gefehlt, da ich in den vergangenen Wochen durch meine Sehnenentzündung am linken Arm nicht viele Begegnungen bestritten habe. Trotzdem hatte ich mir insgeheim erhofft, dass verschiedene Sachen besser funktionieren", analysierte Muller seine Leistung.

Nun wartet Lorenzi



Nun geht es am Mittwoch gegen Paolo Lorenzi aus Italien (40), gegen den der Luxemburger im direkten Vergleich mit 2:1 führt. In diesem Aufeinandertreffen muss "Mulles" vor allem besser aufschlagen. Gegen Tomic kam der erste Aufschlag nur in 49 Prozent der Fälle.