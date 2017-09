(jg/sid) - Die topgesetzte Karolina Pliskova hat sich nach der Abwehr eines Matchballs ins Achtelfinale der US Open gezittert. Die Tschechin, New-York-Finalistin von 2016, setzte sich nach 2.20' mit 3:6, 7:5, 6:4 gegen die Chinesin Zhang Shuai (Weltranglistenposition: 26) durch.

Wäre Pliskova am Samstag ausgeschieden, hätte die 25-Jährige auch die Weltranglisten-Führung abgeben müssen. Wimbledonsiegerin Garbine Muguruza (E/ 3) und die Ukrainerin Elina Svitolina (4) haben nach wie vor die Chance, Pliskova im "Big Apple" vom Tennis-Thron zu verdrängen.

Beim Stand von 4:5 im zweiten Satz musste sie im Arthur-Ashe-Stadium einen Matchball gegen Zhang abwehren. Auch im dritten Durchgang lag Pliskova bereits mit einem Break im Rückstand.

Dagegen ist French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko überraschend ausgeschieden. Die an Position zwölf gesetzte Lettin unterlag der Russin Daria Kasatkina (38) 3:6, 2:6. Am Ende des zweiten Satzes musste sich die 20-jährige Ostapenko behandeln lassen, da ihr schwindelig war.



Den Sprung ins Achtelfinale haben am Samstag bei den Männern Alexandr Dolgopolov (UKR/64), Dominic Thiem (A/6), Juan Martin del Potro (ARG/24) und Philipp Kohlschreiber (D/37) geschafft. Bei den Frauen können außer Pliskova und Kasatkina auch noch Lucie Safarova (CZE/37) und Kaia Kanepi (EST/418) vom Turniersieg träumen.

Vor allem die Geschichte von Kanepi ist bewundernswert: Die ehemalige Nummer 15 der Welt vollbringt derzeit ein überragendes Comeback. Die 32-Jährige spielte wegen einer Virus-Erkrankung ein ganzes Jahr kein Match auf der WTA-Tour. Im Juni kehrte sie zurück, gewann seitdem zwei ITF-Turniere und präsentiert sich in New York in bestechender Form. Sie spielte sich durch die Qualifikation und steht nun also im Achtelfinale.