(dpa) - Ein glänzend aufgelegter Rafael Nadal hat Federer-Schreck Juan Martin del Potro gestoppt und erstmals seit vier Jahren das Finale der US Open erreicht. Nach einem Satz-Rückstand fertigte der Weltranglisten-Erste den Argentinier am Freitagabend (Ortszeit) mit 4:6, 6:0, 6:3, 6:2 ab. Als klarer Favorit tritt Nadal jetzt am Sonntag (22.00 Uhr MESZ) gegen den südafrikanischen Tennisprofi Kevin Anderson an und strebt in New York seinen zweiten Grand-Slam-Titel in seinem unerwartet starken Jahr 2017 an.



Außenseiter Anderson setzte sich zuvor gegen Nadals Landsmann Pablo Carreno Busta 4:6, 7:5, 6:3, 6:4 durch. Als einer der größten Überraschungen seit langem bestreitet der 31-Jährige nun seine Endspiel-Premiere bei einem der vier bedeutendsten Tennis-Turniere.



Nadal, US-Open-Gewinner von 2010 und 2013, hat mit 4:0-Siegen eine perfekte Bilanz gegen den neuen Weltranglisten-15. aus Südafrika. „Er hat einen unglaublichen Aufschlag und spielt sehr gut auf diesem Belag“, erklärte Nadal.

Bei den Damen stehen sich am Samstag (22.00 Uhr MESZ) die beiden US-Amerikanerinnen Sloane Stephens und Madison Keys in einem Überraschungs-Endspiel gegenüber. Beide haben wie Anderson noch nie einen Grand-Slam-Titel gewonnen.