US Esch wartet weiter auf einen Heimsieg

Strassen befindet sich in der BGL Ligue weiter auf dem Weg nach vorne. Am Freitagabend wurde der 20. Spieltag eingeläutet. Die Spieler von Trainer Roland Schaack feierten einen knappen 1:0-Erfolg bei der US Esch und verlassen somit zumindest vorläufig die Abstiegsplätze.

(DaH) - Wie motiviert man eine Mannschaft, die bis dato von 54 möglichen Punkten in der Meisterschaft lediglich derer vier auf der Habenseite hat? Für US-Esch-Trainer Pedro Resende war die Antwort hierauf vor dem Heimspiel gegen Strassen klar: „Wir wollen endlich unseren ersten BGL-Ligue-Heimsieg. Zudem gilt es, sich für das 0:9-Debakel im Derby gegen Fola bei unseren Zuschauern zu rehabilitieren.“



Die erste Hälfte gegen Strassen war dabei abermals symptomatisch für viele Spiele der US Esch in dieser Spielzeit. Man ist ebenbürtig, hat mitunter ein Chancenplus – kann hieraus jedoch keinen Profit schlagen. Aus dem Spiel heraus gestattete der Aufsteiger den formstarken Gästen – sieben Punkte aus den vergangenen drei Partien – nicht einen gefährlichen Torabschluss.

Als Eschs Torwart H. Lopes doch einmal gefragt wurde, rettete der Pfosten bei einem Freistoß von Jager (7.'). Die Hausherren selbst kamen auf spielerischem Wege ihrerseits zu zwei Großchancen, doch Ribeiro scheiterte aus 20 m am Pfosten, ehe dem mustergültig freigespielten Rani frei vor Nationaltorhüter Schon aus die Nerven versagten (36.').



Im zweiten Durchgang wurde das Paradoxon der spielerischen Ebenbürtigkeit und des eklatanten Mangels an Realismus aus Escher Sicht abermals auf die Spitze getrieben. Marcolino scheiterte nach einer Ecke Ribeiros per Kopf am Pfosten und im Gegenzug konterten Runser und Jager die Escher eiskalt aus – 0:1 (51.'). Landim hatte für die Hausherren den Ausgleich auf dem Fuß (75.'). Das Ergebnis fügte sich ins Bild: Wie schon Rani in Hälfte eins, schoss auch Landim freistehend aus elf Metern neben das von Schon gehütete Gästetor.