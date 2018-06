Uruguay zieht mit einer makellosen Bilanz in das WM-Achtelfinale ein. Der zweimalige Fußball-Weltmeister siegt auch gegen Gastgeber Russland. Die Sbornaja verfehlt so den ersten Platz in Gruppe A.

Uruguay bremst russische Euphorie

Uruguay zieht mit einer makellosen Bilanz in das WM-Achtelfinale ein. Der zweimalige Fußball-Weltmeister siegt am Montag in Samara auch gegen den lange in Unterzahl spielenden Gastgeber Russland. Die Sbornaja verfehlt so den ersten Platz in Gruppe A.

(sid) - Der zweimalige Fußball-Weltmeister Uruguay hat sich Platz eins in der Gruppe A bei der WM-Endrunde gesichert. Am dritten Spieltag setzten sich die Südamerikaner in Samara mit 3:0 gegen Gastgeber Russland durch. Luis Suarez (10.'), Denis Cheryshev (23.') per Eigentor und Edinson Cavani (90.) sorgten für die Entscheidung zugunsten der Urus. Die Russen verloren zudem Igor Smolnikov in der 36.' aufgrund einer Gelb-Roten Karte.

Gleichzeitig stellte der Ägypter Essam El Hadary im Parallelspiel einen WM-Altersrekord auf. Beim 1:2 gegen Saudi-Arabien in Wolgograd löste El Hadary im Alter von 45 Jahren und 161 Tagen den Kolumbianer Faryd Mondragon als bisherigen Halter der Bestmarke ab. Der Südamerikaner war bei seinem Einsatz gegen Japan bei der WM 2014 in Brasilien 43 Jahre und drei Tage alt. El Hadary hielt gegen die Saudis sogar einen Handelfmeter von Fahad Al-Muwallad (41.').

Der ägyptische Superstar Mohamed Salah (22.') traf in Wolgograd per Lupfer zum 1:0, Salman Al-Faraj (45. + 6.', Foulelfmeter) schaffte den Ausgleich für die Saudis. Salem Al-Dawsari (90. + 5.') traf zum Siegtor. Im Schlussklassement der Gruppe A belegten die Saudis (drei Punkte) Rang drei vor den Ägyptern (null Zähler).

Gruppensieger Uruguay trifft damit im Achtelfinale am 30. Juni auf den Zweiten der Gruppe B. Die Sbornaja muss sich als Zweiter am 1. Juli mit dem Sieger der Gruppe B auseinandersetzen.