Unvergessene Videospiele

Fünf Sportredakteure des "Luxemburger Wort" erinnern sich an für sie ganz besondere Videospiele. Von "Mario Kart" bis "Anstoss 3", ein Blick auf einige Klassiker.

In den vergangenen Tagen und Wochen wurde zu Hause fleißig gezockt. Doch nicht nur während der Corona-Krise sind Playstation und Co. ein beliebter Zeitvertreib. Die Sportredaktion des "Luxemburger Wort" stellt Videospiele vor, die bereits vor Jahren erschienen und teilweise längst in Vergessenheit geraten sind.

Mit Luxemburg zur WM

von Bob Hemmen

Luxemburgs Fußball-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft? Was wie ein Wunschtraum klingt, war beim Videospiel "FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Südafrika 2010" möglich ...