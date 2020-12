Nach der Bundesliga-Niederlage gegen Freiburg platzt Hertha-Coach Bruno Labbadia der Kragen. Wolfsburg muss etliche Spieler ersetzen.

„Unterirdisch“: Trainer kritisiert Fußballprofi Cunha scharf

Nach der 1:4-Niederlage von Hertha BSC in Freiburg hat Trainer Bruno Labbadia seinen Offensivspieler Matheus Cunha deutlich kritisiert. „Er zieht sich selbst runter, bringt seine Leistung nicht, zieht die Mannschaft runter“, sagte Labbadia am Sonntagabend. Der brasilianische Fußball-Nationalspieler hatte zuvor lustlos gewirkt und war von Labbadia bereits zur Halbzeit ausgewechselt worden.

Matheus Cunha (l., hier gegen Freiburgs Christian Günter) zeigt eine schwache Leistung. Foto: dpa

„Wir hätten ihn schon zuletzt gegen Mainz (mit Luxemburgs Nationalspieler Leandro Barreiro, Anmerkung der Redaktion) runternehmen können, das haben wir nicht gemacht“, sagte Labbadia. „Heute haben wir uns dafür entschieden, nachdem er in der ersten Halbzeit für mich unterirdisch war.“ Mit unterirdisch meine er etwa Cunhas Körpersprache, ergänzte Labbadia. „Er ist noch ein junger Mensch mit 21, aber er muss es schleunigst verändern“, sagte der Coach. Er wisse, wie wichtig Cunha für die Hertha sei. „Aber bei aller Wichtigkeit ist das ein No-Go.“ Darum spreche er es auch so deutlich an.

Corona-Chaos in Wolfsburg

Derweil ist der VfL Wolfsburg trotz fünf kurzfristiger Quarantänefälle zum Abschluss des 13. Spieltags zu einem 1:0 gegen den VfB Stuttgart gekommen. Damit kletterte das Team auf den vierten Tabellenplatz. Das Siegtor erzielte Brekalo per Freistoß in der 50.'.

Die Wolfsburger gaben erst knapp zwei Stunden vor dem Anpfiff bekannt, dass sich gleich fünf Spieler schon am Vortag in Quarantäne begeben hatten. Arnold und Roussillon wurden positiv auf das Corona-Virus getestet, Philipp, Schlager und Siersleben als unmittelbare Kontaktpersonen eingestuft. Das Trio begab sich nach Absprache mit dem Gesundheitsamt vorsorglich in die häusliche Isolation.





