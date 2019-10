Ein italienischer Tennisschiedsrichter ist während einer Partie gleich mehrmals negativ aufgefallen. Er motivierte einen Spieler und sprach ein Ballmädchen unpassend an.

Unpassende Aussagen: Tennis-Referee suspendiert

(sid) - Wegen anzüglicher und unangemessener Aussagen während eines Spiels ist der italienische Tennisschiedsrichter Gianluca Moscarella von der ATP bis auf Weiteres suspendiert worden.



Der Referee soll in der vergangenen Woche beim Challenger-Turnier in Florenz beim Match zwischen dem Portugiesen Pedro Sousa und seinem Landsmann Enrico Dalla Valle ein Ballmädchen unpassend angesprochen und außerdem in einer Spielpause durch Ermunterungen für Sousa seine Neutralitätspflicht verletzt haben.



"Ist Dir heiß?"



Videos in sozialen Netzwerken verdeutlichen laut ATP Moscarellas Anzüglichkeiten. Demnach hat der Unparteiische ein Ballmädchen vom Stuhl aus mit den Worten "Du bist sehr sexy" und "Ist Dir heiß?" angesprochen. Moscarella gab Sousa den Rat, sich zu konzentrieren und damit Kraft zu sparen.

Die ATP bestätigte die Einleitung von Untersuchungen gegen Moscarella. Der Schiedsrichter war in Florenz unmittelbar nach Bekanntwerden der Ausfälle aus dem Verkehr gezogen worden.