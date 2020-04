Unmoralische Drohung

Die UEFA fordert, dass die nationalen Meisterschaften im Fußball zu Ende gespielt werden. Werden Meister, Auf- und Absteiger am Grünen Tisch ermittelt, will der europäische Verband hart durchgreifen.

Marc Overmars hat 86 Länderspiele für die Niederlande im Fußball bestritten, hat die Champions League und den Supercup gewonnen. Der Mann weiß, wovon er spricht. Er reagierte kürzlich mit Unverständnis auf die Ankündigung, die Meisterschaft in seinem Heimatland bis in den August spielen zu wollen. „Warum geht es in diesem Augenblick um Geld und nicht die Volksgesundheit?“, wird er in den niederländischen Medien zitiert. „Der Spaß ist weg. Die Wirtschaft ist wichtiger als das Corona-Virus.“

Er greift damit indirekt den europäischen Fußballverband und dessen Präsidenten Aleksander Ceferin an ...