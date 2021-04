Das wird nicht beruhigend wirken: Bundesliga-Spitzenreiter Bayern München spielt nur 1:1 gegen Union Berlin. Der direkte Verfolger hingegen siegt souverän.

Union trotzt FC Bayern einen Punkt ab

Das wird nicht beruhigend wirken: Bundesliga-Spitzenreiter Bayern München spielt nur 1:1 gegen Union Berlin. Der direkte Verfolger hingegen siegt souverän.

(dpa) - Der FC Bayern hat auf dem scheinbar sicheren Weg zum 31. deutschen Meistertitel geschwächelt. Der Rekordchampion der deutschen Fußball-Bundesliga kam am Samstag daheim nicht über ein 1:1 gegen den 1. FC Union Berlin hinaus und büßte von seinem dicken Sieben-Punkte-Polster zwei Zähler am 28. Spieltag ein. Verfolger RB Leipzig fertigte den SV Werder Bremen indes auswärts mit 4:1 ab und bekräftigte damit seine Lauerstellung bei Patzern bei der Bayern.

Im direkten Duell um Rang drei setzte sich Eintracht Frankfurt mit 4:3 gegen den VfL Wolfsburg durch und liegt nun auf Rang vier nur noch einen Punkt hinter den Niedersachsen. Im Kampf gegen den Abstieg kam Hertha BSC in Berlin trotz fast 80-minütiger Überzahl nicht über ein 2:2 gegen Borussia Mönchengladbach hinaus.

Als wäre Bayern-Trainer Hansi Flick von den Fragen um seine Zukunft nicht schon genug genervt. Die Partie gegen die Unioner wirkte auch nicht besonders stimmungsaufhellend. Kein einziger Schuss aufs Tor der Eisernen in der ersten Hälfte.

Dann gelang Musiala (68.') die Führung - auch im 64. Pflichtspiel in Serie schafften die Bayern einen Treffer und bauten den Rekord im deutschen Profifußball weiter aus. Von guter Laune aber keine Spur, denn Union glich in der 86.' durch Ingvartsen aus. 1:1 - wie schon im Hinspiel.

Drei Schüsse, drei Treffer

Wer an der Entschlossenheit der Leipziger nach der vermeintlich vorentscheidenden Niederlage gegen die Bayern vor einer Woche gezweifelt hatte: Es war umsonst. Die auf fünf Positionen veränderte Mannschaft von Julian Nagelsmann sorgte schon in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse.

Frankfurts André Silva trifft gegen Wolfsburg erneut. Foto: dpa

Olmo erzielte die 1:0-Führung in der 23.', ehe Sörloth (32.', 41.') in seinem 25. Einsatz in der Bundesliga seinen ersten Doppelpack schaffte. Drei Schüsse aufs gegnerische Tor - drei Treffer. Das Anschlusstor durch Bremens Rashica per Handelfmeter (61.') beantworteten die Leipziger durch Sabitzer (63.').

Dafür sind die Frankfurter ja bekannt. Wild geht's in den Spielen mit den Hessen gern mal zu - so auch im Duell um die Champions League in der kommenden Saison. In der 6.' ließen die Frankfurter die Gäste in Führung gehen, das Tor erzielt Baku. Zwei Minuten später stand es 1:1, Kamada war zur Stelle.

Hertha nutzt Vorteile nicht

Und nicht mal 20 Minuten später führten die Hessen dank Jovic (27.'). Torjäger Weghorst (46.') glich direkt nach der Pause für die Wolfsburger wieder aus, aber sein Frankfurter Pendant, Silva (54.'), brachte die Gastgeber wenig später wieder in Führung. Das vierte Frankfurter Tor gelang Durm (61.'), ehe Tuta per Eigentor (85.') den VfL noch mal ran brachte.

In Überzahl nach gut zehn Minuten. In Führung nach gut 20 Minuten. Für Hertha BSC reichte es dennoch nicht zum Sieg. Die Mannschaft von Trainer Pal Dardai konnte weder die Rote Karte gegen Borussia Mönchengladbachs Torwart Sommer (13.') und die damit verbundene Unterzahl der Gäste, noch das 1:0 durch Ascacibar (23.') entscheidend für sich nutzen.

Die Gäste glichen nur vier Minuten später durch Pléa aus, ehe Stindl Trainer Marco Rose an der Seitenlinie jubeln ließ. Immerhin: Nach der Pause gelang Cordoba wenigstens der Ausgleich.

Dortmund gewinnt nach Rückstand

Borussia Dortmund hat seine minimale Chance auf die erneute Qualifikation für die Champions League gewahrt. Der Revierclub setzte sich am Samstagabend mit 3:2 beim VfB Stuttgart durch.

Bei noch sechs ausstehenden Partien bleibt der BVB damit sieben Zähler hinter dem Tabellenvierten Eintracht Frankfurt. Bellingham (47.'), Reus (52.') und Knauff (80.') trafen für Dortmund. Kalajdzic (17.') und Didavi (78.') erzielten die Tore für Aufsteiger Stuttgart, der weiter hinter den Europapokalrängen liegt.

Der BVB feierte damit eine erfolgreiche Generalprobe für das Viertelfinal-Rückspiel in der Königsklasse gegen Manchester City am Mittwoch. Das erste Duell hatte der BVB auswärts mit 1:2 verloren.





