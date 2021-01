Ungewissheit in der BGL Ligue

Luxemburgs Fußball-Erstligisten trainieren wieder und bestreiten Testspiele, doch die Verantwortlichen machen sich Sorgen.

Luxemburgs Fußball-Erstligisten bereiten sich zurzeit auf die Wiederaufnahme des Spielbetriebs vor. Ab dem 6. Februar soll der Ball in der BGL Ligue wieder rollen. Es ging auch bereits eine Vielzahl an Testspielen über die Bühne. Doch die Auswahl der Gegner ist in diesem Jahr etwas eingeschränkt, wie Pascal Welter, Sportdirektor bei Fola, verrät.

„Wir mussten unsere Planungen sehr oft über den Haufen werfen ...