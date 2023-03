Voici le bulletin de notes des Luxembourgeois. De 1 pour un match éblouissant à 6 pour une prestation catastrophique. Interagissez avec nous! Votez!

EM-Qualifikation

Une charnière centrale souveraine, une animation offensive trop timide

Luc Holtz s’était inspiré de l’avant-dernier match de sa sélection face à la Hongrie (2-2) pour proposer son animation avec quatre défenseurs et deux lignes de trois éléments devant. Solide défensivement, la sélection a parfois manqué un peu de folie dans son animation offensive, notamment sur les flancs. Le match nul ramené de Trnava (0-0) reste cependant une bonne affaire.

Anthony Moris: 2

Première clean sheet de l’année pour le gardien de l’Union Saint-Gilloise auteur d’un nouveau sans-faute. Peu sollicité en première mi-temps, il sortit un coup franc de Duda au premier poteau (50e) puis une tête de Polievka (59e) à bout portant au plus fort de la domination slovaque. Son jeu au pied donna de la confiance à ses partenaires dans les moments chauds.





Encore une prestation XXL pour Anthony Moris premier artisan du match nul arraché à Trnava. Photo: Jeff Lahr/sportspress.lu

Florian Bohnert: 5

Préféré à Laurent Jans comme latéral droit, le professionnel de Bastia a semblé chercher ses marques tout au long du premier acte. Sa cohabitation avec Danel Sinani n’a pas été optimale. Piégé à la 8e minute, il a heureusement vu Chanot venir à sa rescousse. Il a davantage paru prisonnier de ses mouvements que dans un système à cinq défenseurs. Remplacé par Timothé Rupil (84e).

Lars Gerson: 3

Luc Holtz le trouvait affûté et le défenseur de Kongsvinger lui donna raison pendant une bonne heure de jeu avec un placement irréprochable et une lecture du jeu appréciable. Avec une 90e sélection, il a rejoint Jonathan Joubert avant que Laurent Jans ne rejoigne le club un peu plus tard dans la partie. Averti à l’entame de la dernière demi-heure lorsque son rendement baissa légèrement.

Maxime Chanot: 2

On l’a peut-être pris en défaut sur une mauvaise relance (33e) mais ce fut bien la seule fausse note de sa soirée. Bien plus à l’aise dans ce type de défense, le trentenaire du FC New York City a parfois joué les pompiers de service pour réparer les erreurs de ses partenaires. Toujours bien placé, propre dans ses relances courtes, il a parfois manqué un jeu de justesse quand il a cherché à jouer plus long. Le meilleur Lion Rouge dans le champ.

Mica Pinto: 4

Ses prises d’initiative n’ont pas été couronnées de succès. Son intervention ratée (22e) est restée sans conséquence. Il a compensé ce manque de réussite par le sérieux défensif qu’on lui connaît.





Peu heureux dans ses incursions offensives, Mica Pinto a fait le boulot en fermant son côté gauche Photo: Jeff Lahr/sportspress.lu

Leandro Barreiro: 3

On n’a pas eu la version XXL de la fourmi de Mayence. Pas toujours heureux dans son jeu de transition, il a bouché les trous quand la pression slovaque s’est intensifiée et son activité a offert une vraie respiration à ses coéquipiers en fin de match. Sa passe manquée (25e) aurait pu coûter très cher, mais il est revenu en catastrophe.

Christopher Martins: 3

On guettait son retour depuis de longs mois. Le milieu de terrain du Spartak Moscou a rendu une copie propre, notamment dans le repli défensif où ses qualités physiques ont parlé lorsque la Slovaquie a poussé. Il a tenté l’une ou l’autre chose offensivement sans connaître beaucoup de réussite.

Mathias Olesen: 4

On l’a presque retrouvé dans un rôle de second attaquant même si sa position avancée visait à déclencher le plus haut possible le pressing pour empêcher les Slovaques de relancer. Sa bonne entrée en matière a contrasté avec des passages plus discrets et un rapide constat d’impuissance à endiguer la montée du bloc local. Remplacé par Vincent Thill (64e).





Le travail de sape de Mathias Olesen à la pointe du triangle dans l'entrejeu visiteur a fini par se diluer au fil des minutes. Photo: Jeff Lahr/sportspress.lu

Yvandro Borges: 5

Soirée très compliquée pour le jeune joueur de Mönchengladbach que l’on n’a pas souvent vu à son avantage. Lorsqu’il a fait parler sa vitesse comme sur sa sortie de balle, la conclusion n’était pas au rendez-vous (36e). Holtz lui a accordé le bénéfice du doute mais le quatrième quart d’heure fut du même tonneau. Remplacé par Laurent Jans (63e).

Gerson Rodrigues: 3

Ses prises de balle sont souvent sources de danger. C’est lui qui se procure l’occasion la plus dangereuse lorsqu’il enchaîne un crochet court puis un tir du gauche qui oblige Dubravska à la parade (28e). Devancé au second poteau sur une remise de Barreiro, il tente un solo aussi fou que génial qu’il ponctue malheureusement d’un extérieur du pied droit peu heureux.

Danel Sinani: 4

Après un premier quart d’heure compliqué sur le côté droit, on l’a vu rayonner davantage quand il s’est aventuré dans le cœur du jeu. Son coup franc des 25m repoussé par le gardien slovaque a ponctué une entrée en matière encourageante de la sélection. Plus discret après la pause, il s’est sacrifié défensivement pendant les temps forts slovaques.





Tantôt cigale, tantôt fourmi, Danel Sinani n'a pas ménagé ses efforts défensifs. Photo: Jeff Lahr/sportspress.lu

Vincent Thill: 4

Les occasions de se montrer ne furent pas légion. On retiendra cette tentative de frappe du gauche non cadrée à 20 minutes de la fin. Il se montra appliqué dans son repli défensif.

Laurent Jans: 3

Rentrée tonique du latéral de Mannheim sur le côté droit de la défense. Porté vers l’avant, il a amorcé quelques initiatives intéressantes sans succès à la clef. Pour sa 90e apparition en sélection, le Nordiste a marqué des points dans un secteur très riche.

Sébastien Thill et Timothé Rupil n’ont pas compilé assez de minutes de jeu pour être notés.

