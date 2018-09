Und die Kugel wieder zurück

Auslosungen der Fußball-Pokalwettbewerbe sorgen normalerweise nicht für solchen Diskussionsstoff wie am Montag bei der Ziehung der Coupe de Luxembourg.

(tof/dat) - Alex Kapp zieht eine Kugel, legt sie zurück in den Topf und zieht die nächste Kugel. Diese Aktion wiederholte sich am Montag bei der Auslosung des Frauenpokals einige Male und sorgte im Anschluss in den sozialen Netzwerken für einige Aufregung. Von Manipulation und Wiederholung der Auslosung ist die Rede.



Kapp ist Direktor der Freelander's-Gruppe, eines Sponsors des nationalen Verbandes FLF, und war am Montagnachmittag entsetzt über sein eigenes Verhalten: "War ich das? Das ist nicht möglich ...