Zum Ende einer starken Saison erlebt Sven Ulreich im Estadio Santiago Bernabéu einen Alptraum. Der Bayern-Torhüter hat sich nun entschuldigt.

Ulreich entschuldigt sich

Zum Ende einer starken Saison erlebt Sven Ulreich im Estadio Santiago Bernabéu einen Alptraum. Der Bayern-Torhüter hat sich nun entschuldigt.

(dpa) - Torhüter Sven Ulreich hat sich bei der Mannschaft und den Fans für seinen Patzer beim Halbfinal-Aus des FC Bayern in der Champions League entschuldigt. „Es tut mir leid... für mein Team und für euch Fans“, schrieb der 29-Jährige am Mittwoch auf Instagram. „Wir wollten unbedingt ins Finale und wir haben unser Bestes gegeben und dann passiert mir dieser unnötige Fehler. Ich kann es mir nicht erklären“, schrieb der Keeper am Tag nach dem Spiel gegen Madrid.

A post shared by Sven Ulreich (@svenulreichoffiziell) on May 2, 2018 at 1:40am PDT

Durch das 2:2 im Halbfinal-Rückspiel bei Titelverteidiger Real Madrid hatten die Münchner den Einzug ins Königsklassen-Endspiel verpasst. Ulreich war vor dem Treffer der Gastgeber zum 1:2 durch Karim Benzema am Ball vorbeigerutscht, nachdem Corentin Tolisso ihn mit einem Rückpass in Bedrängnis gebracht hatte. „Worte können nicht beschreiben wie enttäuscht ich über das Ausscheiden in der CL bin“, schrieb der Vertreter von Nationaltorhüter Manuel Neuer.



Aber einen Neuer kann er eben dann doch nicht komplett ersetzen. „Wir spielen die ganze Saison ohne den besten Torwart der Welt“, erinnerte Weltmeister Mats Hummels in den Stadionkatakomben, in die die Siegesgesänge der Real-Fans schallten.

Sven Ulreich's #ChampionsLeague own-goal disaster made better by the Curb Your Enthusiasm theme song #RMAFCB pic.twitter.com/x9HwrTiQk5 — Across the Pond (@ATPradio) May 1, 2018

Ausgerechnet in dem Strafraum, in dem Neuer sich vor einem Jahr den Mittelfuß brach, erlebte nun Ulreich seinen Alptraum. Wenigstens neigt sich die Leidenszeit von Neuer dem Ende zu. Drei Spiele haben die Bayern noch in dieser Saison. In der Liga gegen Köln und Stuttgart, dazu steht zum Abschluss das Pokalfinale gegen Frankfurt an. Wann der Weltmeister sein Comeback gibt, ist weiterhin offen.

„Das ist ein Plan oder Geheimplan zwischen Jupp und Manuel“, sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. Beim Kampf um den DFB-Pokal am 19. Mai in Berlin würde allerdings Ulreich nur zu gerne mit Glanzparaden und dem „Pott“ ein versöhnliches Saisonende erleben.