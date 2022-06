Ukraine verpasst WM durch Eigentor

Der Traum von der WM in Katar ist geplatzt: Die Fußballer der Ukraine verlieren unglücklich das entscheidende Spiel um das letzte europäische Ticket.

Die Ukraine hat die Fußball-Weltmeisterschaft durch eine unglückliche Niederlage verpasst. Ausgerechnet durch ein Eigentor verlor das Team von Trainer Oleksandr Petrakov am Sonntag in Cardiff das Play-off-Finale gegen Wales mit 0:1. Andriy Yarmolenko köpfte in der 34. Minute einen Freistoß von Wales' Kapitän Gareth Bale ins eigene Tor und zerstörte damit den Traum von der zweiten WM-Teilnahme nach 2006. Im Dauerregen von Cardiff ergattertern stattdessen die Briten den letzten Europaplatz bei dem Championat vom 21. November bis 18. Dezember in Katar. Wales ist damit zum zweiten Mal nach 1958 bei einer WM dabei.

Wegen der Invasion Russlands in die Ukraine waren die Play-off-Spiele aus dem März auf Anfang Juni verlegt worden. Im Halbfinale hatte sich die Ukraine in Glasgow überraschend souverän mit 3:1 gegen Schottland durchgesetzt.

Mit ihren Landesfahnen über den Schultern betraten die ukrainischen Spieler zum zweiten Pflichtspiel seit Beginn des Krieges den Platz und sangen dann inbrünstig die Hymne mit. Angefeuert von geschätzt 2.000 eigenen Anhängern auf den voll besetzten Rängen des Cardiff City Stadiums starteten die Gäste dann schwungvoll in die Partie.

Gareth Bale feiert den einzigen Treffer der Begegnung. Foto: AFP

Schon in der dritten Minute landete ein Freistoß von Oleksandr Zinchenko im walisischen Tor, doch der Treffer wurde nicht anerkannt, weil Schiedsrichter Antonio Mateu Lahoz (E) den Ball noch nicht freigegeben hatte. Die erste gute Chance zur Führung hatte dann Roman Yaremchuk, dessen Flachschuss aber von Wayne Hennessey im Waliser Tor pariert wurde.

Hennessey mit tadellosem Auftritt

Die Gastgeber, die zuletzt zum Auftakt der Nations League mit 1:2 gegen Polen verloren hatten, taten sich trotz der Rückkehr von Bale schwer gegen die agilen und nach dem Halbfinal-Erfolg selbstbewussten Ukrainer. Doch wie aus dem Nichts kam Wales zum Treffer: Einen Freistoß von Bale köpfte der ukrainische Kapitän Yarmolenko unhaltbar für seinen Keeper Georgi Bushchan ins eigene Tor.

Auch in der zweiten Halbzeit zeigten die Ukrainer Herz und Leidenschaft, drängten die Gastgeber immer wieder in die Defensive. Doch wie bereits vor der Pause bei einigen Chancen scheiterte auch Viktor Tsygankov in der 56. Minute aus Nahdistanz an Hennessey. Glück hatten die Gäste in der 74. Minute, als der eingewechselte Brennan Johnson nur den Pfosten traf. Zehn Minuten später rettete erneut Wales-Keeper Hennessey bei einem Schuss von Vitali Mykolenko die Führung.

