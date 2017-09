(bob) - Das es nicht einfach werden würde, wussten die F91-Junioren. Am Mittwoch absolvierte die Düdelinger U19 als erstes Luxemburger Fußballteam ein Spiel in der UEFA-Youth-League. Am Ende kassierte die Mannschaft von Trainer Alvaro Cruz in den Play-offs eine deutliche 0:4-Heimniederlage gegen Sparta Prag aus Tschechien.

Im Stade Jos Nosbaum gingen die Gäste bereits nach 7 Minuten durch Marecek in Führung. F91 wollte zwar dagegenhalten, doch die Gastgeber mussten in der 35.' nach einem Treffer von Drchal einen weiteren Rückschlag hinnehmen.

Nach dem Seitenwechsel sollte es nicht besser laufen. Sparta Prag kontrollierte das Spiel und in der 65.' erhöhte Drchal auf 3:0. Doch auch mit dieser Führung wollten sich die Tschechen noch nicht zufrieden geben, sodass der eingewechselte Frydek in der 90. + 3.' zum 4:0-Enstand traf.



Das Rückspiel in Prag findet am 18. Oktober statt.