UEFA will EM auf Sommer 2021 verschieben

Die Fußball-EM 2020 soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge in den Sommer 2021 verlegt werden. Nur die nationalen Verbände müssen diesem Vorschlag noch zustimmen.

(sid) - Die Europäische Fußball-Union (UEFA) will wegen der Corona-Virus-Pandemie die für diesen Sommer geplante EM auf kommendes Jahr verschieben. Die nationalen Ligen sowie die Europäische Clubvereinigung ECA haben diesem Vorschlag bereits zugestimmt.

Nun müssen in einer weiteren Videokonferenz noch die 55 Nationalverbände zustimmen, ehe das Exekutivkomitee die endgültige Entscheidung trifft. Das Turnier sollte in diesem Jahr vom 12. Juni bis zum 12. Juli in zwölf Ländern ausgetragen werden.

BGL Ligue: Pause bis zum 30. März In Luxemburg wird mindestens bis zum 30. März kein Fußballspiel stattfinden. Das teilte die FLF am Montagabend mit.

Bis zuletzt hatte die UEFA noch strikt am Terminkalender für die EM festgehalten. Durch die Verschiebung hätten die nationalen Ligen nun den dringend benötigten Puffer, um die Saison noch im Sommer zu Ende spielen zu können.

