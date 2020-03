Die Fußball-EM findet erst im kommenden Jahr statt. Das entschied das UEFA-Exekutivkomitee am Dienstag.

UEFA verschiebt Fußball-EM auf Sommer 2021

(sid) - Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat auf die Coronavirus-Pandemie reagiert und die für dieses Jahr geplante EM auf kommenden Sommer (11. Juni bis 11. Juli) verschoben. Das beschloss das UEFA-Exekutivkomitee am Dienstag nach einem Krisengipfel, an dem per Videokonferenz unter anderem Vertreter aller 55 Mitgliedsverbände, der nationalen Ligen sowie der Europäischen Clubvereinigung ECA teilnahmen.

Das Turnier sollte in diesem Jahr vom 12. Juni bis zum 12. Juli in zwölf Ländern ausgetragen werden.

Angesichts der raschen Verbreitung des Virus ruht derzeit in fast allen europäischen Ligen der Spielbetrieb. Bis zuletzt hatte die UEFA noch strikt am Terminkalender für die EM festgehalten.

Keine Champions League

Durch die Verschiebung haben die nationalen Ligen nun den dringend benötigten Puffer, um die Saison noch im Sommer zu Ende spielen zu können.

In der Champions und Europa League werden bis auf Weiteres keine Spiele stattfinden. Die für Ende März angesetzten Länderspiele sollen ebenso wie die Play-offs zur EM Anfang Juni ausgetragen werden, sofern es die Corona-Pandemie zulässt.

Die Testspiele der FLF-Auswahl finden erwartungsgemäß nicht in der kommenden Woche statt. Foto: Ben Majerus

Eigentlich hätte die FLF-Auswahl in der kommenden Woche in zwei Testspielen gegen Zypern (26. März) und Montenegro (30. März) antreten sollen. Ob diese Duelle nun ebenfalls zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden, steht noch nicht fest.

