Die UEFA ist zuversichtlich, dass in den kommenden Monaten wieder Fußball gespielt werden kann und rät ab, nationale Meisterschaften abzubrechen.

UEFA rät vom Saisonabbruch ab

Die UEFA ist zuversichtlich, dass in den kommenden Monaten wieder Fußball gespielt werden kann und rät ab, nationale Meisterschaften abzubrechen.

(dpa) - Die UEFA hat ihren Mitgliedsverbänden in der Corona-Krise von einem Abbruch der nationalen Fußballligen zum jetzigen Zeitpunkt abgeraten. In einem Brief der Europäischen Fußball-Union, aus dem die Nachrichtenagentur AP am Donnerstag zitierte, heißt es, man sei „zuversichtlich, dass Fußball in den kommenden Monaten zu den Bedingungen der Behörden wieder starten kann und jede Entscheidung, die inländischen Wettkämpfe aufzugeben, zu diesem Zeitpunkt, verfrüht und nicht gerechtfertigt ist“.

FLF verlängert Fußballpause Die Fußballer hierzulande müssen sich weiter gedulden. Am Mittwoch verlängerte die FLF die Pause wegen der Corona-Pandemie bis zum 27. April.

Die UEFA arbeitet derzeit daran, mit den europäischen Ligen eine Lösung für das Saisonende zu finden. Europa League und Champions League stecken in der K.-o.-Phase fest. Möglicherweise sollen die Wettbewerbe im Juli oder August beendet werden.

In Belgien war am Donnerstag die Entscheidung gefallen, die Saison nach 29 der 30 Hauptrunden-Spieltage abzubrechen und auf die Playoffs zu verzichten. Der FC Bruges soll demnach zum Meister proklamiert werden. In der Bundesliga hofft man auf einen Neustart Anfang Mai.

