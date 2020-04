Die Europäische Fußball-Union UEFA hält an ihrer Strategie fest. Die Meisterschaften im europäischen Fußball sollen nicht vorzeitig abgebrochen werden.

UEFA rät Verbänden von Abbruch ab

(dpa) - Die Europäische Fußball-Union hat ihren 55 Mitgliedsverbänden erneut dringend empfohlen, die derzeit ausgesetzte Saison zu beenden. Der Dachverband erarbeitet einer Mitteilung zufolge aber Richtlinien, die im Falle eines Saisonabbruchs die Frage der Europapokalqualifikation klären sollen. Den Verbänden seien während einer Telefonkonferenz am Dienstag "verschiedene" Varianten des Terminkalenders vorstellt worden, "die sowohl die Nationalmannschafts- als auch die Club-Wettbewerbe abdecken".

Wegen der Coronavirus-Pandemie sind derzeit alle UEFA-Wettbewerbe, darunter die Champions League und Europa League, bis auf Weiteres ausgesetzt. Die UEFA hatte den nationalen Ligen Vorrang eingeräumt. Die EM 2020 ist bereits in den Sommer 2021 verschoben.

Ceferin: "Keine spezifische Deadline"

"Es gibt keine spezifische Deadline", hatte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin zuletzt der italienischen Zeitung "Corriere della Sera" gesagt. "Wir loten verschiedene Optionen aus, wann die Wettbewerbe enden könnten, immer basierend auf den Daten, wann es wieder losgeht." Die Saison zwischen September und Oktober oder später abzuschließen, sei jedoch sehr schwierig. "Das hätte einen großen Einfluss auf den Kalender der Saison 2020/21", sagte der 52-Jährige.

FLF-Präsident Paul Philipp hatte sich am vergangenen Mittwoch dafür ausgesprochen, die Saison in Luxemburg abzubrechen. "Ich würde sagen, dass es reicht", erklärte der 69-Jährige. Er hatte damit auf die Aussagen von Xavier Bettel reagiert. Der Premierminister hatte in einer Pressekonferenz angekündigt, dass die Sportveranstaltungen in Luxemburg wegen der Corona-Pandemie bis zum 31. Juli verboten bleiben.

