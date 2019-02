Aleksander Ceferin ist als UEFA-Präsident wie erwartet wiedergewählt worden. Der Slowene wurde beim Kongress der Europäischen Fußball-Union am Donnerstag in Rom per Akklamation für vier Jahre im Amt bestätigt.

UEFA-Präsident Ceferin im Amt bestätigt

(sid) - UEFA-Präsident Aleksander Ceferi ist wie erwartet in seine zweite Amtszeit bis 2023 gewählt worden. Der 51 Jahre alte Slowene trat am Donnerstag beim Kongress der Europäischen Fußball-Union (UEFA) ohne Gegenkandidat an, die Wahl der 55 UEFA-Mitgliedsverbände erfolgte durch Akklamation. Ceferin führt den Europa-Verband seit September 2016. Damals folgte er auf den Franzosen Michel Platini (63), der 2015 gesperrt worden war. "Ich fühle mich geehrt", sagte Ceferin nach der Wahl und ergänzte zu seinen Zielen für die kommenden Jahre: "Das Gefährlichste, was wir tun können, ist in Herrlichkeit zu erstarren ...