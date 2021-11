In diesem Jahr knackte Schwimmer Max Mannes etliche Landesrekorde. Nun trainiert der 23-Jährige in der Schweiz - und will weiter angreifen.

Sport 3 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Vor der Schwimm-EM

Überflieger Max Mannes verrät sein Erfolgsrezept

Jan MORAWSKI In diesem Jahr knackte Schwimmer Max Mannes etliche Landesrekorde. Nun trainiert der 23-Jährige in der Schweiz - und will weiter angreifen.