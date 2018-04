Nach dem Sieg beim Qualifikationsturnier in der Abtei Neumünster reist das Team Crazy French für Luxemburg zum Finale der Neymar Jr's Five nach Brasilien.

Über Luxemburg zu Neymar

Jan MORAWSKI Nach dem Sieg beim Qualifikationsturnier in der Abtei Neumünster reist das Team Crazy French für Luxemburg zum Finale der Neymar Jr's Five nach Brasilien.

Dem Fußballteam Crazy French wird eine besondere Ehre zuteil. Nach dem Sieg bei der Qualifikation der Turnierserie Neymar Jr's Five im Innenhof der Abtei Neumünster wird die Mannschaft zum Finale reisen. Am 21. Juli werden im brasilianischen Praia Grande die Gewinner aus 60 verschiedenen Ländern um den WM-Titel kämpfen. Dort treffen sie auch den Namensgeber: Brasiliens Fußballstar Neymar wird persönlich anwesend sein.



Die Spiele werden mit besonderen Regeln ausgetragen: Bei jedem Gegentor verlieren die Teams, die zum Anpfiff jeweils zu fünft antreten, einen Spieler. In Luxemburg spielten Crazy French am besten - und setzten sich gegen 39 andere Mannschaften durch. "Es war extrem aufregend. Wir sind sehr stolz darauf, Luxemburg in Brasilien vertreten zu dürfen", ließen die Sieger verlauten.

5 Im Innenhof der Abtei Neumünster wurde am Samstag gespielt. Foto: @RedBullContentPool

