(kev) - Charline Mathias hat am Sonntag in Pliezhausen (D) beim Meeting der "krummen Strecken" den nationalen Rekord über die 1000 m verbessert. Die Olympiateilnehmerin wurde in 2'42''99 gestoppt.

Die alte Bestmarke ( 2'45''06 ) gehörte Vera Hoffmann, die in Pliezhausen nach 2'43''87 über die Ziellinie lief.