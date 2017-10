Luxemburg hat am Donnerstag Abend in der U21-EM-Qualifikation 1:1 gegen Slowenien gespielt. Das FLF-Tor erzielte Loris Tinelli in Niederkorn in der 87.'. Die Gäste waren in der 41.' in Führung gegangen.

Luxemburg hat nach vier Spielen vier Punkte auf dem Konto und steht weiterhin auf Rang vier.

Am Montag empfängt die FLF-Mannschaft dann in Esch/Alzette den Tabellenführer Frankreich.