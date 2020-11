Die besten jungen Fußballtalente Luxemburgs spielen in der A-Nationalmannschaft. Die U21 hat deshalb in der EM-Qualifikation einen schweren Stand.

U21-Auswahl spürt die Kehrseite des Erfolgs

David HEINTZ Die besten jungen Fußballtalente Luxemburgs spielen in der A-Nationalmannschaft. Die U21 hat deshalb in der EM-Qualifikation einen schweren Stand.

Nachwuchsspieler weiter entwickeln, ihnen das Rüstzeug für den Profifußball mitgegeben. Vor allem aber: Sie schließlich der A-Nationalmannschaft zuführen. So lautet der primäre Auftrag der U-Auswahlteams eines jeden Fußballverbandes.

Gemessen an dieser Zubringerfunktion haben Trainer Manuel Cardoni und Co. in den vergangenen Jahren herausragende Arbeit geleistet. Die deutliche 0:4-Niederlage am Sonntag in der EM-Qualifikation gegen Italien kann über diese Entwicklung kaum hinwegtäuschen. Nie zuvor standen derart viele Spieler bei ausländischen Profivereinen unter Vertrag, nie zuvor gehörten zum Kader der A-Nationalmannschaft derart viele Akteure, die auch noch in der U21 spielberechtigt wären.

Mit Leandro Barreiro, Vincent Thill und Dirk Carlson, gehören aktuell drei U21-Akteure zum Stamm der A-Nationalmannschaft. In Person von Seid Korac sowie Timothé Rupil gehören zudem ein 19-Jähriger sowie ein 17-Jähriger zum Kader. Die Kehrseite des Erfolgs: Ein personeller wie qualitativer Aderlass in der U21 zu Ungunsten deren sportlicher Wettbewerbsfähigkeit.

Luxemburg - Italien 0:4 (0:2) Luxemburg: Ottelé, Dzogovic, D'Anzico, Osmanovic, Schmit, Latic, Duriatti (87.' Ostrowski), Schaus (70.' Bernardy), Prudhomme, Avdusinovic (78.' Rossler), Curci (78.' Coopmans) Italien: Carnesecchi, Marchizza, Gabbia, del Prato, Bellanova, Pobega (46.' Ricci), Rovella, Frattesi (86.' Maleh), Sala (46.' Frabotta), Sottil (46.' Pinamonti), Scamacco (78.' Raspadori) Torfolge: 0:1, 0:2 Scamacca (15.', 29.'), 0:3 Pinamonti (56.'), 0:4 Marchizza (65.') Gelbe Karten: Latic (Luxemburg), Sala, Pobega, Gabbia, Pinamonti (Italien) Besondere Vorkommnisse: Luxemburg ohne Medina (gesperrt) sowie Dublin (positiver Corona-Test). Schiedsrichter: De Gabriele, Vella, Francalanza (MLT) Zuschauer: 100 zahlende

Die Qualität der FLF-Junioren an der Ausbeute von drei Punkten aus nunmehr neun Qualifikationsspielen festzumachen greift jedoch zu kurz. „Nach dem historisch guten Abschneiden in der vergangenen Kampagne, als wir die EM-Qualifikation 2018 mit dem Bestwert von sieben Punkten abschlossen, hinken wir resultatsmäßig aktuell hinterher. Natürlich können wir Ausfälle oder Abstellungen zur A-Nationalmannschaft im Vergleich zu anderen Nationen weniger gut kompensieren. Wenn man berücksichtigt, wer aus der A-Nationalmannschaft alles noch in der U21 spielberechtigt wäre, sähe unsere Punkteausbeute zweifelsohne anders aus“, relativiert Cardoni.

Wie durchlässig die U21 bei entsprechender Qualität ist, zeigen nicht zuletzt die Personalien Rupil und Korac. Während der erst 17-jährige Rupil nach seinem U21-Debüt im September sogleich zur A-Nationalmannschaft hochgezogen wurde, ereilte auch den 19-jährigen Korac, der die U21 vor Monatsfrist gegen Island noch als Kapitän aufs Feld geführt hatte, jüngst der Ruf von A-Nationaltrainer Luc Holtz.

Alessio Curci (r.) hat gegen Italiens Kapitän und Abwehrchef Matteo Gabbia einen schweren Stand. Foto: Fernand Konnen

U21-Coach Cardoni musste somit gegen Italien seine Innenverteidigung aufs Neue umbauen. Die beiden Differdinger Osmanovic (19 Jahre) und D'Anzico (20) erhielten das Vertrauen und sahen sich in Person von Scamacca (Genua) und Sottil (Cagliari, beide Jahrgang 1999) zwei Stürmern gegenüber, die in der aktuellen Spielzeit in Summe bereits elf Einsätze sowie drei Treffer in der italienischen Eliteklasse Serie A auf sich vereinen.

Ungleiche Waffen

Scamaccas Körperlichkeit war für taktisch disziplinierte Luxemburger nicht zu verteidigen und ursächlich für den 0:2-Pausenrückstand. Offensiv hatte der 18-jährige Curci (A-Jugend von Mainz 05) gegen Milans Abwehrhünen Gabbia, der bis zu seiner Corona-Erkrankung einen Stammplatz in der Innenverteidigung von Spitzenclub AC Mailand hatte und in dieser Spielzeit bereits auf 360 Serie-A-Minuten für die Rossoneri kam, den erwartet schweren Stand.

Mit welch ungleichen Waffen beide Teams auch nach dem Wechsel agierten, zeigen zwei weitere Personalien. Während Manuel Cardoni dem erst 17-jährigen Rossler (Rosport) zu seinem U21-Debüt verhalf, wechselte sein Gegenüber Paolo Nicolato den 21-jährigen Pinamonti ein, dessen Marktwert laut transfermarkt.de auf 13,5 Millionen Euro taxiert wird und der im Starensemble von Inter Mailand bereits zu Liga- sowie Champions-League-Einsätzen kam. Pinamonti erhöhte prompt auf 0:3, ehe Marchizza für das 0:4-Schlussresultat sorgte.

